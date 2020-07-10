 

Мнения: Святая София стала символом грядущих больших перемен

10.07.2020, 18:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТолько что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь храм снова будет превращен в мечеть.

Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь храм снова будет превращен в мечеть.

Спустя многие годы заигрываний с турецкими националистами, президент Эрдоган заставит их выбирать, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

Армия и светскость более не являются основами турецкого государства. Непререкаемый авторитет армии был окончательно добит в 2016 году во время несостоявшегося госпереворота, когда генералы – некогда арбитры государства – были использованы в политических разборках Запада с Турцией. А светскость Турции умирает на наших глазах.

Новыми основами провозглашаются религия и пантюркизм. Достаточно ли у Эрдогана сил для смены устоев государства, покажет время. Так или иначе, сегодня он открыто бросил вызов Ататюрку и принципам, на которых формировалась Турция после Первой мировой войны.

Сегодняшнее событие по масштабам можно сравнить с решением Трампа признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда посольство.

Как и решение об обустройстве мечети в Святой Софии, смена статуса Иерусалима стало началом тектонических изменений по переобустройству мира.

В этом большом движении будут ликвидированы почти все старые замороженные конфликты: Израильско-Палестинский, Кипрский, Нагорно-Карабахский, Абхазский, Приднестровский, Кашмирский и да, конечно же, Донбасский. В процессе этого движения будут созданы новые очаги конфликтов и новые заморозки.

Уже не Святая София, но Айя София стала еще одним символом грядущих больших перемен.

Источник: Блог Глеба Простакова

Теги: 

религия
,
Турция
,
Тайип Эрдоган



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