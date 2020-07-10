 

В РПЦ решение Эрдогана по собору назвали «сознательным обострением отношений»

10.07.2020, 18:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСмена статуса собора Святой Софии с музея на мечеть в Стамбуле выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений, сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Для православных христиан София Константинопольская остается святыней мирового значения, и ее возвращение в статус мечети будет воспринято многими негативно, в том числе и в нашей стране. Не хочется давать резких оценок, но подобное решение выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений – как в Турции, так и во всем мире. Ответственных за это назначаю не я, их назначит история», – сказал митрополит Иларион РИА «Новости».

По мнению священнослужителя, указ президента Турции Тайипа Эрдогана об отмене музейного статуса собора осложнит отношения Москвы и Анкары.

Митрополит также заявил, что решение турецких властей объясняется политическими реалиями страны. «Прежде всего, запросами наиболее радикальной части мусульман. Судя по всему, для нынешнего руководства Турции это сейчас важнее мирового общественного мнения, позиции православных поместных церквей или, скажем, негативной реакции ЮНЕСКО», – сказал священнослужитель.

Ранее член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев заявлял, что превращение собора в мечеть вряд ли обострит отношения РФ и Турции.

В пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Таийп Эрдоган подписал указ о смене статуса здания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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