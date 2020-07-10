Адвокат Роберта Де Ниро пожаловался на бедственное положение актера: “Его доход за год может составить всего 7 миллионов долларов”

10.07.2020, 18:42, Разное

Режим самоизоляции поставил на паузу работу практически всех съемочных площадок, оставив без работы тысячи кинематографистов. В числе последних – и без зарплаты – оказались и такие звезды как Роберт Де Ниро. “Бонусом” же к этим трудностям для актера стал бракоразводный процесс с бывшей супругой Грейс Хайтауэр. Документы на развод пара подала еще в ноябре 2018 года, но финансовый вопрос, по-видимому, решила не до конца. И теперь Де Ниро, терпящий серьезные убытки, совсем не хочет отдавать Грейс половину своего 500-миллионного состояния, а его адвокат Каролин Краусс жалуется на то, что актеру пришлось потуже затянуть пояс и начать экономить на себе. Об этом стало известно несколько часов назад во время одного из слушаний по делу актера. Сам Роберт в зале Высшего суда Манхэттена не присутствовал, но давал показания через Skype.

Заседание было собрано в экстренном порядке после того, как ежемесячные выплаты Де Ниро сократились вдвое: если раньше Грейс получала от бывшего супруга 100 тысяч долларов, теперь же – 50. Также Хайтауэр заявила, что она и общие дети пары, 21-летний Эллиот и 8-летняя Хелен, теперь не могут попасть на территорию загородного дома актера. В последнем, по-видимому, виновата пандемия: Роберт старается не покидать своего особняка и соответственно не пускать туда непрошенных гостей.

Что же до финансовой составляющей: по словам адвоката Де Ниро, сокращение выплат связано с большими потерями, который понес его бизнес. Напомним, Роберт владеет кинокомпанией Tribeca Films, международной сетью ресторанов и отелей Nobu, а также отелем The Greenwich. Потеряв несколько миллионов долларов весной, он даже воспользовался государственной поддержкой малого бизнеса, “позаимствовав” 28 миллионов. Можно ли при этом называть сеть предприятий Nobu, которые есть практически во всех странах мира – от Австралии до России, малым бизнесом, вопрос открытый.

Роберт Де Ниро

Завершила свое выступление адвокат Де Ниро словами о том, что именно запросы Грейс Хайтауэр и ее детей не дают актеру возможности уйти на заслуженный отдых:

Эти люди, несмотря на его стабильный заработок, всегда тратили куда больше денег, чем он зарабатывал. И потому этот 76-летний крепкий мужчина не может отдохнуть, даже если захотел бы, потому что он должен поддерживать выбранный ими образ жизни.

Примечательно, что сам Де Ниро ранее ничего не говорил о завершении карьеры. Также еще в 2004 году он и Грейс Хайтауэр заключили соглашение, согласно которому он обязан выплачивать супруге порядка одного миллиона долларов в год. По словам адвоката Краусс, сейчас это сделать будет решительно невозможно, ведь “скромный” заработок актера за этот год может составить “всего лишь 7 с половиной миллионов долларов, если ему повезет”. Несмотря на то что адвокат бывшей супруги Роберта раскритиковал это заявление, судья пока вынес решение в пользу Де Ниро: он может продолжать платить супруге по 50 тысяч долларов в месяц, правда, обязан помочь ей найти особняк на лето, причем недалеко от места проживания самого Роберта. Там Грейс будет жить с Хелен и Эллиотом, пока сам Де Ниро с тремя детьми от предыдущих отношений будет находиться по соседству.

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр

Напомним, о разводе супругов стало известно 21 ноября 2018 года. Примечательно, что первая попытка Грейс и Роберта развестись была еще в 1999 году – тогда они забрали документы накануне суда, а через несколько лет обновили клятвы верности. Всего у Роберта шестеро детей. Трое рождены от предыдущих отношений. Старшая дочь Де Ниро – Дрена – удочеренная. Это ребенок первой жены актера Дайен Эббо.