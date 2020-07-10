Кейт Хадсон отметила день рождения сына с бывшим бойфрендом Мэттью Беллами и его женой

10.07.2020, 18:42, Разное

Он, она, их сын и его жена – в такой дружной компании провели вчерашний день Кейт Хадсон и ее бывший возлюбленный и лидер группы Muse Мэттью Беллами. Поводом для встречи стал день рождения их общего сына, 9-летнего Бингэма. На праздновании помимо именинника присутствовали его родители, старший брат, 16-летний Райдер, а также супруга Мэттью Элль с новорожденной малышкой Ловеллой, появившейся на свет в середине июня.

Райдер, Мэттью Беллами, Элль с Ловеллой и именинник Бингэм И праздничный “торт”

В честь праздника родители Бингэма решили не устраивать пышных торжеств, а просто собраться для уютного завтрака. Вместо торта – выложенные из теста от блинов слова “С днем рождения, Бинг”. Основное угощение – бекон, панкейки и фрукты. Самой Кейт на на снимах с этой вечеринки нет – по-видимому, актриса была за камерой, зато в Instagram она написала настоящее эссе и выложила ролик с еще совсем маленьким сыном.

Сейчас ему уже 9… А ведь в этот день когда-то у меня на протяжении 18 часов были схватки, а затем еще 4 часа я рожала. Доктор сказал, что сердце малыша такое же крепкое, как дуб, и что я также должна оставаться сильной ради него. Я была уставшей, слабой и не думала, что смогу сделать это, но затем медсестра дала мне послушать его сердцебиение, и я поняла, что у меня все получится. Он появился на свет с криками и плачем, и затем мы плакали вместе.

Бингэм и маленькая Ловелла

Я верю, что наши люди с самого рождения, даже в утробе, дают нам понять, какие они: каждый час, день, неделю и год жизни Бинга рассказывали мне о нем что-то новое. Быть терпеливой, быть с ним на одной волне, что он сильный, волевой и живет по своим правилам. Он с раннего детства показал мне, что сам умеет отвечать за свои поступки и имеет задатки лидера. Что он чувствующий мальчик и готов проявлять свои эмоции. Он и сейчас такой. И вместе с тем я не могу дождаться всех перемен и развития в этом чудесном человеке, которого я с благодарностью могу назвать своим сыном. С днем рождения, Бинго, мама очень любит тебя!

– такими словами актриса закончила свое обращение к сыну.

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Публикация от Kate Hudson (@katehudson)9 Июл 2020 в 11:51 PDT

Напомним, Мэттью Беллами и Кейт Хадсон начали встречаться в 2010 году, а 9 июля 2011 года на свет появился Бингэм. В декабре 2014 года пара объявила о расставании, а уже в 2015-м Мэттью начал встречаться с Элль. Они поженились в августе прошлого года, а в июне родилась Ловелла. Хадсон одной из первых поздравила бывшего возлюбленного с рождением дочки в Instagram. Сама актриса, помимо Бингэма, также воспитывает сына от музыканта Криса Робинсона, 16-летнего Райдера, и годовалую дочку Рани, которую родила от своего нынешнего возлюбленного – сооснователя звукозаписывающей компании Дэни Фудзикавы.