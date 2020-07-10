В Европе одобрили препарат для лечения рака поджелудочной железы

10.07.2020, 18:31, Разное



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Ранее Lynparza (олапариб) был одобрен в США и в ряде других стран в качестве поддерживающей терапии первой линии для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы с генеративной мутацией генов BRCA ½, у которых заболевании не прогрессировало минимум 16 недель после получения химиотерапии на основе платины.

Как сообщает Reuters, одобрение Европейской комиссии было получено на основании рандомизированного исследования, в котором участвовали 154 пациента, половина из которых два раза в день получала по 300 мг Lynparza. Выяснилось, что препарат почти удваивает продолжительность времени, в течение которого пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы с мутацией генов BRCA жили без прогрессирования заболевания. Продолжительность жизни без прогрессирования пациентов, получавших Lynparza, длилась в среднем 7,4 месяцев по сравнению с 3,8 месяцами в группе плацебо

Главный медицинский директор Merck Research Laboratories Рой Бейнс заявил, что в настоящее время Lynparza является единственным одобренным ингибитором PARP у отобранных биомаркеров пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы.

«Мы с нетерпением ждем возможности сделать этот целевой вариант лечения доступным для пациентов по всей территории ЕС », – подчеркнул Бейнс.

В прошлом году Еврокомиссия одобрила Lynparza для терапии первой линии женщин, страдающих прогрессирующим раком яичника с мутацией гена BRCA, а также метастатическим раком молочной железы.