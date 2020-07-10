В Госдуме призвали судей считать нападение на ветерана отягчающим обстоятельством

10.07.2020, 18:30, Новости дня

«Уверен, что люди, совершившие такое преступление, знали, что этот человек – участник войны. Они не заслуживают никакого снисхождения. Они хуже фашистов», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Вострецов, комментируя зверское убийство ветерана Великой Отечественной войны в башкирском селе Леуза.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, нападение на фронтовика – это само по себе уже отягчающее обстоятельство. «Любой судья при вынесении приговора по таким делам однозначно будет иметь в виду не просто заслуги этого человека, а то, что он по сути дал нам всем жизнь, и выберет максимальный срок наказания из возможного», – отметил депутат.

При этом Вострецов не считает нужным вносить в связи с преступлением, совершенным в Башкирии, поправки в законодательство. «Бессмысленно принимать дополнительные нормативно-правовые документы. Животных, которые перешли человеческую черту, вряд ли что-то остановит. Им нужно давать пожизненное наказание. Жаль, что смертной казни у нас в стране нет», – сказал Вострецов.

В пятницу стало известно об убийстве в селе Леуза Кигинского района Башкирии 100-летнего одинокого ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила соседка накануне, сообщили в СК. Перед смертью ветерана пытали. Он был привязан к стулу веревками на ногах и руках. Тело было в крови и в многочисленных переломах.

По факту разбойного нападения и убийства возбуждено уголовное дело. По одной из версий, преступники обокрали ветерана и с помощью пыток хотели узнать, где он хранит деньги. Как пишет Life.ru, из дома пропал миллион рублей.

Башкирские власти объявили вознаграждение за помощь в поимке убийц. Как сообщил вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров, за любую полезную для следствия информацию будет выплачено до полумиллиона рублей. «Это дело не спустится на тормоза и не забудется до тех пор, пока бандиты не будут найдены и жестоко наказаны», – пообещал Ахмадинуров.

Это не первый случай, когда жертвами преступников становятся живущие в одиночестве участники ВОВ. В августе прошлого года под Калугой был убит 92-летний ветеран Борис Игнатьев.

Председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев потребовал ужесточить наказание за преступления против участников Великой Отечественной войны. «Уголовный кодекс нужно не просто ужесточать, но сделать ветеранов ВОВ достоянием народа», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.