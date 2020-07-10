Американские аналитики рассказали о сильных сторонах российского танка Т-90

10.07.2020, 18:30, Разное

Американское издание The National Interest дало высокую оценку российскому танку Т-90. Аналитики рассказали о главных отличительных признаках боевой машины.

Эксперты отметили, Т-90 и его модификации – лучшие российские танки, оснащенные многими уровнями брони. Боевые машины имеют низкопрофильный корпус и башню, благодаря которым противникам труднее прицелиться. Наличие автоматической заряжающей пушки дает возможность сократить на одного человека количество членов экипажа. В связи с этим Т-90 компактнее, чем M1 Abrams. Цена новой модели Т-90МС составляет примерно 4,5 миллиона долларов, а более ранние конструкции Т-90 можно приобрести за 2,5-3,5 миллионов долларов. Боевая машина оснащена эффективной броней, характеризуется повышенной подвижностью и управляемостью, которая достигается благодаря более мощному двигателю, автоматическому управлению переключением передач и рулевому управлению колесом.

Эксперты подчеркивают, Т-90 МС оснащен современным уровнем защиты и устойчивости, сохраняя при этом высокий уровень мобильности, пишет New Inform.