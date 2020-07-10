Предсказание о «малом конце света» в 2023 году

10.07.2020, 18:06, Разное

Согласно предсказаниям Василия Немчина, в 2023 году климат по всей Земле начнет стремительно меняться. Несмотря на то, что этот процесс уже наблюдается по всей планете, через три года климатические изменения будут более радикальными.

Всенародной известностью Немчин обязан астрологу Павлу Глобе, который в своих публикациях часто приводит отрывки из старинных текстов с предсказаниями Немчина. Ведь этот пророк, в отличие от многих иных пророков, не старался облечь грядущее в выражения туманные, но четко и ясно прошелся по событиям будущего.

Были среди его предсказаний, которые сбылись (в основном до 1990-х годов), но были и те, которые обошли нас стороной. В частности в 1997 — 1998 годах на нас не обрушился метеоритный дождь, который «многие земли» должен был превратить «в пустыни».

Вполне возможно, что предсказание Немчина о 2023 годе также может оказаться излишне преувеличенным. Хотя стоит признать, что средневековый пророк был прав относительно грядущих климатических изменений.

По сообщениям СМИ, Павел Глоба владеет едва ли не единственным экземпляром книги Немчина. Возможно, есть смысл обратиться к известному российскому астрологу, что бы он подтвердил или опроверг пророчество Василия Немчина о «малом конце света» в 2023 году.