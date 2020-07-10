 

Предсказание о «малом конце света» в 2023 году

10.07.2020, 18:06, Разное

Согласно предсказаниям Василия Немчина, в 2023 году климат по всей Земле начнет стремительно меняться. Несмотря на то, что этот процесс уже наблюдается по всей планете, через три года климатические изменения будут более радикальными.

Всенародной известностью Немчин обязан астрологу Павлу Глобе, который в своих публикациях часто приводит отрывки из старинных текстов с предсказаниями Немчина. Ведь этот пророк, в отличие от многих иных пророков, не старался облечь грядущее в выражения туманные, но четко и ясно прошелся по событиям будущего.

Были среди его предсказаний, которые сбылись (в основном до 1990-х годов), но были и те, которые обошли нас стороной. В частности в 1997 — 1998 годах на нас не обрушился метеоритный дождь, который «многие земли» должен был превратить «в пустыни».

Вполне возможно, что предсказание Немчина о 2023 годе также может оказаться излишне преувеличенным. Хотя стоит признать, что средневековый пророк был прав относительно грядущих климатических изменений.

По сообщениям СМИ, Павел Глоба владеет едва ли не единственным экземпляром книги Немчина. Возможно, есть смысл обратиться к известному российскому астрологу, что бы он подтвердил или опроверг пророчество Василия Немчина о «малом конце света» в 2023 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Мнение: Победители в цвете

12.05 / Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150

08.07 / Роснефть может получить контроль над частью бизнеса IDS Group

06.06 / Мнение: “Черные Пантеры” в Атланте

01.06 / Личное: Зависимость

07.07 / Мнение: Реальный МРОТ в Европе

17.05 / «Чубайс – один из лучших людей России! Я преклоняюсь перед ним»

25.05 / Дмитрий Дибров назвал мистическим событием спасение Надежды Бабкиной

29.05 / В Петербурге автомобиль с умершим водителем спровоцировал ДТП

28.05 / Под Воронежем подросток убил девочку и спрятал ее тело в заброшенном доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска