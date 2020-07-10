Мечеть турецкой Великой Победы

10.07.2020, 18:05, Разное

Российский МИД оцепенел. Слов нет. Дыханье спёрло.

Госсовет Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть, суд подтвердил решение, президент подписал указ.

Опять «друг Эрдоган» подкинул проблем.

Да еще в момент торжества, когда вослед за Нулём религию торжественно внесли в Конституцию.

Засиял с другой стороны Чёрного моря месяц над покатым куполом.

Что же хотели?

У Турции тоже есть свои «традиционные ценности», которые в России воспевает «новый дворянин» Патрушев. Не такие, конечно, как в России, но столь же традиционные. Один – один.

И своя Великая Победа есть у турецких «партнеров» Путина – взятие Царьграда в 1453-м. Память о ней должна жить в веках. Так же, как память о советской Великой Победе. Ей тоже нужен свой Храм. Два-два.

Наконец, это суверенное дело Турции принять решение, сделать Святую Софию мечетью – мнение других стран можно не учитывать. Тем более какой-то РПЦ, которая против. О международном праве и говорить нечего – только национальные турецкие законы. Как у Путина. Три – три.

Крыть нечем. Возразить Эрдогану нечего.

Из уродливого зеркала Эрдогана глядит на нас родной образ Великого Нуля. Чокнутые власти похожи друг на друга.

СерпомПо