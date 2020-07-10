Мечеть турецкой Великой Победы
10.07.2020, 18:05, Разное
Российский МИД оцепенел. Слов нет. Дыханье спёрло.
Госсовет Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть, суд подтвердил решение, президент подписал указ.
Опять «друг Эрдоган» подкинул проблем.
Да еще в момент торжества, когда вослед за Нулём религию торжественно внесли в Конституцию.
Засиял с другой стороны Чёрного моря месяц над покатым куполом.
Что же хотели?
У Турции тоже есть свои «традиционные ценности», которые в России воспевает «новый дворянин» Патрушев. Не такие, конечно, как в России, но столь же традиционные. Один – один.
И своя Великая Победа есть у турецких «партнеров» Путина – взятие Царьграда в 1453-м. Память о ней должна жить в веках. Так же, как память о советской Великой Победе. Ей тоже нужен свой Храм. Два-два.
Наконец, это суверенное дело Турции принять решение, сделать Святую Софию мечетью – мнение других стран можно не учитывать. Тем более какой-то РПЦ, которая против. О международном праве и говорить нечего – только национальные турецкие законы. Как у Путина. Три – три.
Крыть нечем. Возразить Эрдогану нечего.
Из уродливого зеркала Эрдогана глядит на нас родной образ Великого Нуля. Чокнутые власти похожи друг на друга.
СерпомПо
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