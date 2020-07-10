Специалисты составили ТОП-3 самых бюджетных пикапа в России

10.07.2020, 17:53, Разное

Специалисты составили ТОП-3 самых бюджетных вариантов пикапов, которые можно приобрести в России. В рейтинге оказался полноприводный УАЗ Pickup 2018, отличающийся лучшей проходимостью и надежностью.

Пикапы среди россиян не пользуются большим спросом, как у жителей Европы или США, это связано с тем, что для экспедиции, поездки на рыбалку, охоту чаще подходит недорогая Нива. Для отечественных автолюбителей пикапы являются весьма дорогим удовольствием, однако можно позволить себе три комфортных автомобиля, покупка которых не сильно ударит по бюджету.



Эксперты издания iReactor отдали третье место в рейтинге пикапу JAC T6 2019 года выпуска. Стоимость удобной и надежной машины составляет около 1 549 000 рублей. Производитель предлагает два варианта автомобиля – для работы и отдыха. Модель имеет шестиступенчатую механическую трансмиссию, бензиновый и дизельный двигатели, полный привод.

На второй позиции располагается LADA (ВАЗ) 2329 с ценником в 1 150 000 рублей. Полноприводный пикап без пробега можно отыскать на сайтах по продаже авто. Модель оснащена 1,7-литровым агрегатом, чья мощность составляет 83 лошадиные силы. Грузоподъемность LADA (ВАЗ) 2329 – до 500 кг.



Лидер рейтинга – УАЗ Pickup 2018. В базовой комплектации УАЗ можно купить за 1 047 000 рублей. Он является самым дешевым пикапом на территории РФ и более востребованным, по сравнению с другими авто из представленного ТОПа. Среди конкурентов выделяется отличной проходимостью по бездорожью.