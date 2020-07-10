 

Литва вслед за Латвией запретила вещание Russia Today

10.07.2020, 17:50, Новости дня

В Литве запретили трансляцию российского телеканала RT (ранее назывался Russia Today).

Соответствующее решение приняла 8 июля Литовская комиссия по радио и телевидению, сообщается на ее сайте. 

Глава комиссии Мантас Мартишюс объяснил, что такое решение было принято из-за российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который контролирует RT. Мартишюс напомнил, что Киселев включен в список лиц, против которых ЕС ввел санкции, за его роль “в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннексии Крыма и продолжающейся военной деятельности России на востоке и юго-востоке Украины”.

Агентство Baltic News Servic отметило, что запрет вступил в силу 9 июля.

Мартишюс подчеркнул, что решение остановить трансляцию принято именно по причине санкций против Киселева, а не из-за нарушений со стороны телеканала.

Кроме непосредственно телеканала RT, на территории Литвы транслировалось еще четыре канала, которые входят в группу RT: RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Всем им запретили вещание. 

30 июня трансляцию семи каналов группы RT – RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV – запретили в Латвии по похожим причинам. Национальный регулятор отметил, что эти СМИ находятся “под эффективным контролем” Киселева, на которого наложены санкции. 

После введенного Латвией запрета в Эстонии заявили, что одобряют действия соседней страны. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал в комментарии Delfi 6 июля, что Таллинн проанализирует эффективность подобной меры.

9 июля спикер МИД РФ Мария Захарова осудила шаги балтийских стран. На брифинге, стенограмму которого опубликовала пресс-служба ведомства, она  обвинила Латвию, Литву и Эстонию “в циничном нарушении международных обязательств в области обеспечения свободы СМИ”. 

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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