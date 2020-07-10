 

Голикова сказала, с какими странами РФ возобновит авиасообщение

10.07.2020, 17:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия намерена возобновлять полеты только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россия возобновит полеты только в те государства, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тыс. жителей, приводит слова Голиковой ТАСС.

Она добавила, что въезжающие в Россию иностранцы будут обязаны пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия.

«Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. О каких обследованиях идет речь. Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию», – уточнила вице-премьер.

При этом двухнедельный карантин может сохраняться для россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой.

Россия намерена оценивать каждые две недели эпидемическую ситуацию в иностранных государствах, чтобы корректировать список стран, куда возобновляются рейсы.

Дату возможного возобновления международного авиасообщения правительство обсудит после 15 июля.

«Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры», – сказала Голикова.

В четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что РФ не намерена восстанавливать международное авиасообщение в случае сохранения опасности второй волны коронавируса.

По его словам, пока неясна способность правительств отдельных стран «гарантировать безопасность россиян».

Источник в авиавластях РФ заявлял, что восстановление международного авиасообщения с Россией возможно только на принципах паритета и взаимности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Волочкову оштрафовали после поездки в Дивеево

20.06 / 11 хоккеистов НХЛ сдали положительные тесты на коронавирус

27.05 / Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям с Россией

01.06 / Мясников призвал не превращать животных в жертв «страха и глупости» в период коронавируса

01.06 / Эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

16.05 / Nissan намерена закрыть недорогой бренд Datsun

27.05 / В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины соседями ночью

03.07 / Новая российская система ПВО поставит заслон гиперзвуковому оружию противника

19.06 / Румыния открестилась от объявления РФ «неприятелем»

14.05 / Valleurs actuelles – карантинный «беби-бум» не поможет Франции решить демографические проблемы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска