 

На строительство «стены» с Россией Украина потратила еще 3,6 млн долларов

10.07.2020, 17:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Украины с начала 2020 года потратили 3,6 млн долларов на строительство проекта «Стена» на границе с Россией, всего в 2020 году на данный проект предусмотрено 14,8 млн долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы страны.

«С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект «Стена» использовано 99 млн гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.

Уточняется, что в 2020 году было обустроено 12,16 км инженерных заграждений на границе Украины и России, из которых 5,45 км составляют противотранспортные рвы с бруствером, а 6,64 км – рокадную дорогу, также возведено пять переходов рокадной дороги из-за сложных или нестандартных участков местности.

Ранее сообщалось, что власти Украины решили отсрочить до 2025 года завершение проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.

В 2014 году бывший премьер-министр Арсений Яценюк представил проект «Стена», который предусматривает строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов Украины.

Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование хищения средств при реализации проекта «Стена» в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.



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