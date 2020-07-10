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10.07.2020, 17:45, Разное

….в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.

Более 45 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием сделать максимально открытым процесс по делу журналиста Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене за передачу военных данных спецслужбам США через Чехию.

«Расскажите нам, в чем именно обвиняется Сафронов. Не выдавайте вашей государственной тайны. Но опубликуйте вашу доказательную часть. <…> Опубликуйте оперативные основания, которые привели к аресту Сафронова. А иначе это липа. Доказательства скрывают, когда они липовые», — говорится в петиции.

Бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене 7 июля. Заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела носят гриф «секретно».

Адвокат Сафронова рассказал, что ФСБ приобщила к уголовному делу о госизмене два заключения экспертов, датированных сентябрем 2019 года и маем 2020 года, которые подтверждают секретность якобы переданной журналистом информации. Их подготовили специалисты Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

По данным источников «Коммерсанта» информацию о том, что Сафронов якобы передавал секретные данные чешской спецслужбе, ФСБ получила от Службы внешней разведки, которая «негласно контролировала» переписку журналиста с домашнего компьютера.

В Кремле утверждают, что уголовное преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Однако на заседании следователь упоминал статью журналиста в «Коммерсанте» о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, из-за которой на газету составляли протокол о разглашении гостайны. Сам Сафронов, по словам адвоката, уверен, что уголовное преследование связано именно с публикациями в СМИ.

Источник: Новая газета



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