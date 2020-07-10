Савичева рассказала об отношениях с Фадеевым после окончания сотрудничества

10.07.2020, 17:37, Разное

Девушка отметила, что ей было приятно недавно встретить бывшего наставника, пусть и в формате видеосвязи. Оба принимали участие в съемках на Первом канале, где вспоминали “фабричные” времена. Певица заявила, что для нее Максим Фадеев навсегда останется учителем, которому она благодарна за все, что имеет.

Также Юлия Савичева рассказала, как сейчас происходит ее работа над музыкой. Она отметила, что обычно в продюсерском центре производство хитов поставлено на конвейер, и одни артисты подтягивают других. Плюс, над имиджем и треками работает огромная команда специалистов, и это облегчает многие процессы.

Однако вот уже два года певица сама себя продюсирует. Девушка не отрицает, что ей также помогают муж, пиарщик, концертный директор, юрист и другие узкие специалисты. Правда, теперь все переговоры с радиостанциями и телеканалами легли на ее плечи. Как отметила Юлия Савичева, это сложно, но реально.

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Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 26 Июн 2020 в 6:13 PDT

Девушка не жалеет, что ушла от Максима Фадеева. Она заявила, что хотела сделать это еще раньше, но тогда ее просто не отпустили. Несколько лет назад, когда артистка пыталась забеременеть, звонила продюсеру и умоляла дать ей свободы. Юля очень боялась, что из-за проблем со здоровьем никогда не сможет стать матерью.