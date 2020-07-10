Опубликованы отрывки из тайного дневника Майкла Джексона

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10.07.2020, 17:35, Разное

В августе в продажу поступит новая книга о жизни поп-короля. “Плохой: беспрецедентное расследование сокрытий Майкла Джексона” (Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-Up) написал журналист-расследователь Дилан Ховард, который изучил тайные дневники и заметки артиста. Писатель обещает раскрыть потаенные замыслы Джексона и показать, каким был певец в последние годы своей жизни. Помогут в этом найденные Ховардом дневники Майкла.

Избранные цитаты из книги сегодня опубликовало издание The Mirror. Из них следует, что Джексон был одержим идеей обессмертить свое имя и оставить себя в истории наравне со своими идолами – Чарли Чаплином и Уолтом Диснеем.

Из дневников также становится ясно, что Майкл мечтал стать “первым мультимиллиардером среди шоуменов-актеров-режиссеров”. Он писал, что планирует зарабатывать по 20 миллионов долларов в неделю. Осуществить задуманное он планировал с помощью новых шоу Cirque du Soleil и крупных рекламных контрактов с гигантами вроде Nike. Он также хотел переснять фильмы “Двадцать тысяч лье под водой” и “Седьмое путешествие Синдбада”.

Если я не сосредоточусь на кино, то никакого бессмертия,- писал Майкл в своих заметках.

Также в дневниках Джексона особое место отведено его страхам. В последние годы он боялся, что его кто-то хочет убить:

Злые люди повсюду. Они хотят меня уничтожить и забрать мою компанию. Система хочет убить меня, чтобы завладеть моим музыкальным каталогом… Но я не продам его.

В 1985 го­ду за 47,5 миллионов долларов Джексон купил 50 процентов акций музыкального каталога Sony/ATV Music Publishing, которому принадлежат права на тысячи композиций, в том числе на песни The Beatles. В результате Майкл и его наследники получали отчисления и по старым копирайтам, и по новым, приобретенным компанией позже. Сообщается, что эта сделка ежегодно приносила восьмизначные дивиденды, пока в 2016-м – спустя 7 лет после смерти Джексона – Sony не выкупила долю Майкла в совместной компании за 750 миллионов.



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