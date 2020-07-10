В Москве вор обокрал офис, прикрывая лицо картонкой

10.07.2020, 17:30, Разное

В Москве вор решил прикрыть лицо картонкой, чтобы оно не попало на камеру видеонаблюдения, после чего обокрал офис. Инцидент произошел на Тверской улице.

Сообщается об ограблении туристической фирмы. Злоумышленник собрал все телефоны, какие-то мелкие вещи и взял с собой пачку газированной воды. Пока он выходил из помещения, на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, пишет телеграм-канал Mash.

Точная сумма материального ущерба устанавливается.