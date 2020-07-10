 

Психиатр объяснил, почему в Чечне так мало психически больных

10.07.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКлимат и достаток витамина D3 сильно влияют на психическое состояние здоровья, поэтому на Чукотке, где достаточно холодно, наибольший процент людей с расстройством поведения, а в Чечне, где в разы теплее, наименьший, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Согласно данным Минздрава на 2019 год, на Чукотке зарегистрирован самый высокий процент психических расстройств и расстройств поведения среди населения – 9922,9 случая на 100 тысяч человек. Наименьший по всей РФ зафиксирован в Чечне – 1411,9 случая на 100 тысяч.

«По всей видимости, это обусловлено климатом. На Чукотском полуострове он тяжелый, суровый, и людям там приходится жить сложнее, чем в остальных районах нашей страны. Это и температурные перепады, и короткий световой день. Ведь уже давно всем известно, что недостаток витамина D3, который человек получает от солнца, очень сильно влияет на его соматическое, физическое и психическое состояния», – рассказывает Фомин.

Чеченская же республика находится на противоположной стороне России, в связи с чем там абсолютно другой климат, больше солнца, продолжает психиатр. Также на психоэмоциональное состояния влияют и условия высокогорья. Он приводит в пример русских писателей, которые неоднократно  лечились водами, расположенными в горах.

«То есть повышенное давление, разреженный воздух, большее количество солнца, более мягкий климат, световой день, достаточно теплые зимы – все это непосредственно влияет на психику и здоровье человека в целом», – подытожил Фомин.

В январе в беседе с газетой ВЗГЛЯД Фомин рассказал, что аномально теплая зима в столице может стать причиной стресса.



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