В Минобороны РФ отдают приоритет использованию в Арктике беспилотной автомобильной техники

10.07.2020, 17:30, Разное

В Министерстве обороны Российской Федерации отдают преимущество применению беспилотной автомобильной техники на территориях Арктики, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Грузовики КАМАЗ с автопилотом в апреле прошли успешные испытания в Заполярье.

Минобороны осуществили тестирование и пунктов управления. Техника в процессе испытаний показала себя с лучшей стороны, и в будущем может быть использована для нужд военных. Заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым развитие военной автомобильной техники названо перспективным и важным для применения в непростых климатических и дорожных условиях Арктики, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, пишет ПОЛИТЭКСПЕРТ.