Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологией

10.07.2020, 17:30, Разное

Анастасия Заворотнюк так и не смогла победить глиобластому, однако продолжает бороться с онкологией. Преданные поклонники знаменитой актрисы 8 июля обратились к кумиру со словами поддержки и поздравлениями в честь Дня семьи, любви и верности.

Около года назад в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала “Моя прекрасная няня” диагностирован рак головного мозга и ей предстоит две операции для лечения В апреле этого года сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из медицинского учреждения и она хорошо себя чувствует.

Как информирует издание “Слово и Дело”, в Сети появились известия о том, что актриса весь период пандемии коронавируса провела вместе со своими родными в загородном особняке, но невзирая на позитивные новости о здоровье Заворотнюк, говорить об окончательной победе над раком очень рано. В посвященном знаменитости аккаунте в Instagram была размещена публикация в поддержку онкобольной артистки в День семьи, любви и верности. Фанаты пожелали Анастасии Заворотнюк справиться с трудностями, надеясь, что вместе с близкими людьми она сможет преодолеть тяжелое заболевание.