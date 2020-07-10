Грузия открывает границы пяти странам ЕС

10.07.2020, 17:25, Новости дня

Грузия с 1 августа откроет свои границы без предварительных условий пяти странам ЕС — Германии, Латвии, Литве, Франции и Эстонии. Это означает, что граждане данных государств смогут беспрепятственно въехать в Грузию, заполнив заранее специальную электронную анкету. При этом они должны прибыть из своей страны прямым авиарейсом.

«Мы ожидаем, что будем полностью контролировать процесс, это не будет опасным для наших граждан и у нас не будет массовых внутренних передач. Исходя из этого мы приняли решение, что с определенными странами у нас будет полное безусловное сообщение», — заявила в своем комментарии глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Также с 1 августа разрешены деловые визиты в Грузию из всех стран, однако при условии, что гости, посещающие Грузию по делам, каждые 72 часа будут делать ПЦР тест на наличие COVID-19 за свой счет, или же в качестве альтернативы пройдут обязательный двухнедельный карантин, который оплатят сами.

При этом граждане Грузии при въезде в страну обязаны пройти двухнедельный карантин в специальных гостиницах за счет государства.

Примечательно, что Грузия закрыла свои границы 18 марта с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране практически нет случаев внутренней передачи болезни, новые случаи заболевания COVID-19 преимущественно импортированы.

Критика оппонентов

Грузинская оппозиция раскритиковала решения властей в отношении возвращающихся в Грузию граждан, также как и посетителей страны. В партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» считают непонятными критерии, по которым были отобраны страны, которым с 1 августа откроются границы Грузии.

«К примеру, мы открываем границы Франции, в которой была страшная эпидемия, но оставляем их закрытыми для Черногории, где вирус не был широко распространен. Непонятно, почему мы не требуем тестирования и ставим страну перед серьезным риском учитывая то, что единственным критерием для въезда в страну является лишь измерение температуры на границе», – заявил СМИ депутат от «ЕНД» Роман Гоциридзе.

В оппозиционной «Европейской Грузии» имеют вопросы к тому, что в отличие от граждан избранных пяти стран ЕС, сами граждане Грузии не могут въехать в страну без двухнедельного карантина. Такой подход, согласно оппозиционерам, является дискриминационным и противоречит Конституции.

«Абсурдно требовать пребывания в карантине от наших граждан, возвращающихся из государства, которому были открыты грузинские границы», – сказал журналистам депутат от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.

Грузинские власти в ответ говорят, что в отличие от туристов и лиц, приезжающих по делам из конкретных стран ЕС, граждане Грузии потенциально будут встречаться с большим количеством людей. Соответственно, согласно властям, риск распространения инфекции COVID-19 в случае их возвращения на родину слишком высокий.

Что касается так называемых «Ковид-паспортов», в грузинском Минздраве заявляют, что ВОЗ не признает такой документ, исходя из того, что результаты самого надежного теста по определению коронавирусной инфекции (ПЦР тест) действуют только на срок в 72 часа.

Выборы в условиях пандемии

Впрочем, основной вопрос в связи с пересечением границы Грузии в условиях пандемии для грузинской оппозиции связан с условиями проведения парламентских выборов, намеченных 31 октября. Оппоненты властей подозревают, что правящая «Грузинская мечта» постарается воспользоваться темой коронавируса в собственных целях. Одно из таких обвинений касается приезда международных наблюдателей. Оппозиция высказывает предположение, что власти постараются осложнить и сорвать приезд международных наблюдателей на выборы.

В ответ на это исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что наблюдатели смогут беспрепятственно въехать в страну, чтобы проследить за ходом парламентских выборов.

«Максимум будут проводиться тестирования, в других случаях никаких преград для работы международных наблюдателей не будет. Двухнедельный карантин исключен», — сообщил Кобахидзе.

В свою очередь глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе ранее сказал, что в случае, если Грузия сохранит нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, то проведению выборов ничто не помешает. Хотя выборы в условиях пандемии пройдут по установленным правилам, которые специалисты уже начали разрабатывать.

Статистика

По состоянию на 10 июля на контролируемой грузинскими властями территории активных случаев — 112, всего инфицированы коронавирусом 973 человек, из них уже выздоровели — 846, а 15 умерли. Также 10 июля Министерство обороны Грузии сообщило, что коронавирус подтвердился у 28 грузинских военных, участвующих в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. Их доставили в Грузию специальным рейсом на несколько недель раньше запланированного по ротации срока, и они продолжили лечение в военном госпитале в городе Гори.

Ситуация в соседних странах обстоит следующим образом: в Армении – 30,903 инфицированных коронавирусом, из них 18,709 выздоровели и 546 умерли, в Азербайджане – 22,464 случаев COVID-19, из них 13,591 пациентов выздоровели и 284 скончались, в России – 713,936 подтвержденных фактов заболевания, с 489,068 случаями излечения и 11,017 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 209,962 инфицированных COVID-19, из них 190,390 выздоровели, и 5,300 – умерли.