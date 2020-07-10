 

В американском Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС из-за погромов

10.07.2020, 17:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГубернатор американского штата Юта Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице региона Солт-Лейк-Сити из-за протестов в городе.

В четверг вечером демонстранты собрались у здания местной прокуратуру после того, как ведомство признало оправданным применение силы в инциденте с 22-летним Бернардо Паласиосом-Карбахалем, который скончался в результате стрельбы со стороны полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.

Протестующие начали бить окна в здании прокуратуры, после этого собрание было объявлено незаконным. Демонстранты также применили перечный газ против полицейских. Одного из правоохранителей доставили в больницу, двух протестующих задержали.

Официальный представитель губернатора Брук Шеффлер сообщила, что режим ЧС продлится до 13 июля включительно.

Паласиос-Карбахаль был застрелен 23 мая в Солт-Лейк-Сити после полицейской погони. Полицейские, по данным СМИ, произвели в направлении молодого человека около 30 выстрелов.

Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались во многих районах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Гендиректор ФК «Зенит» раскрыл подробности контракта Кокорина

07.06 / В центре Вашингтона возобновились погромы

23.06 / Российскими учеными был разработан тест на биологический возраст

09.05 / Арахамия рассказал,что мешает установить в Раде сенсорные кнопки для голосования

18.06 / Лавров будет приветствовать попытки США повлиять на Турцию ради перемирия в Ливии

08.07 / Отдых Порошенко на Мальдивах. ГБР объявило подозрение бывшему пограничнику

09.06 / В Совбезе назвали причины обрушения моста под Мурманском

01.07 / Ингушетия отличилась высокой явкой на голосовании

31.05 / Ветер повалил в Москве около 200 деревьев

26.05 / Дочь Эдуарда Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска