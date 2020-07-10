В работе устройств Apple по всему миру произошел сбой

10.07.2020, 17:08, Новости дня

На устройствах Apple по всему миру произошел технический сбой, информирует The Verge. Сообщается, что причиной сбоя в работе устройств на IOS по всему миру стала неисправность в комплекте средств разработки Facebook iOS SDK.

В соцсетях владельцы iPhone и iPad рассказали о неудачных попытках запустить ряд приложений, в том числе Viber, Spotify, Pinterest, Tinder. По их словам, при нажатии на иконку программы открывались, однако вылетали через несколько секунд, передает РИА «Новости»

«Мы знаем, что некоторые приложения оказались затронуты неисправностью в нашем Facebook iOS SDK. Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему», – сказал ТАСС представитель Facebook.

Источник в одной из интернет-компаний сообщал, что Facebook выпустил обновление Facebook SDK, которым пользуются большинство разработчиков iOS-приложений. По его словам, сбой вызвал огромное недовольство пользователей.

«Как быстро это починят на стороне Facebook – никто не знает», – отметил собеседник агентства.

В четверг в работе Google и YouTube произошел сбой, порядка около 67% пользователей сообщили о сбое в поисковике, 32% не смогли авторизоваться в сервисах.