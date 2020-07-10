Действие просроченных водительских прав в РФ продлили до конца года

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10.07.2020, 17:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПросроченные водительские права в РФ будут действовать без ограничений до конца года, заменить водительское удостоверение можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

«Замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений», – говорится в сообщении на сайте «МВД-Медиа».

Отмечается, что заменить водительское удостоверение можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Также россияне могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке живой очереди.

Подать заявление на замену прав можно по электронной почте на адреса, размещенные на региональных страницах сайта гибдд.рф.

«В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 млн водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 млн. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме», – уточняется в сообщении.

Напомним, в МВД России намерены внести изменения в ведомственные нормативные акты, согласно которым в паспорте транспортного средства и на водительских правах будут дополнительные обозначения. 



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