Стало известно о простое поставлявшего газ в Турцию «Голубого потока»

10.07.2020, 16:53, Новости дня

Газопровод «Голубой поток», направлявший газ из РФ в Турцию, не возобновил работу после технического обслуживания в мае, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Газопровод простаивает из-за закупок Анкары сжиженного природного газа (СПГ) в качестве замены поставкам Газпрома, передает Reuters со ссылкой на три источника.

Цены Газпрома в несколько раз выше, чем цены на СПГ, которые поставляет США по трубопроводу из Азербайджана, приводит агентство мнение аналитиков.

Турецкая госкомпания Botas заявляла, что «Голубой поток» будет остановлен на техобслуживание с 13 по 29 мая, но фактическая дата запуска газопровода до сих пор неизвестна, отметили собеседники агентства.

Газпром не стал комментировать простой в работе «Голубого потока», сообщив, что поставки проводятся в соответствии с запросами.

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