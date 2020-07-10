 

Эрдоган сделал собор Святой Софии мечетью

10.07.2020, 16:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании указа по смене статуса собора Святой Софии в мечеть.

Подписание указа позволит начать проводить молитвы в храме, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

Российский сенатор Олег Морозов заявил, что превращение музея в мечеть грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.



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