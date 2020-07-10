Эрдоган сделал собор Святой Софии мечетью
10.07.2020, 16:53, Новости дня
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании указа по смене статуса собора Святой Софии в мечеть.
Подписание указа позволит начать проводить молитвы в храме, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.
Российский сенатор Олег Морозов заявил, что превращение музея в мечеть грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.
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