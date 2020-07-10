 

Медики назвали главную опасность от просмотра фильмов для взрослых

10.07.2020, 16:53, Разное

Зарубежные медики назвали главную опасность у людей, которые предпочитают фильмы для взрослых. По их словам, просмотр подобных кинолент нанесёт ущерб здоровью, как в физическом, так и в психическом планах.
Специалист в области здравоохранения Мередит Темпл-Смит, подчеркнула, что просмотр данных фильмов может привести к недовольству своим телом и развитию ряда комплексов. По словам медика, фильмы для взрослых представляют опасность как для тех, кто в них снимается, так и для любителей запрещённого контента. Эксперты резюмировали, что подобные киноленты могут вызвать у человека нереалистичные представления о сексе, передаёт сайт nation-news.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / После борьбы с болезнью: ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд беременна

20.06 / Мнение: Как я отказался носить тюремную робу

14.05 / Мнение: Все гениальное просто: примитивнейшее ограбление на 23.7 миллиона (видео)

23.06 / В Москве отклонили десятки тысяч заявок на участие в электронном голосовании

21.06 / Ядерный гриб: Странное «знамение» наблюдали над Киевом (видео)

21.06 / Мнение: Письмо: “Разводиться не хочет”

11.06 / Личное: Страшно? Нет

04.06 / “Папа голенький как раз”: дочь Бородиной шокировала заявлением

02.06 / Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода

15.05 / Почему они пахнут серой? Отвратительные запахи и паранормальные существа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска