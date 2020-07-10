Медики назвали главную опасность от просмотра фильмов для взрослых

10.07.2020, 16:53, Разное

Зарубежные медики назвали главную опасность у людей, которые предпочитают фильмы для взрослых. По их словам, просмотр подобных кинолент нанесёт ущерб здоровью, как в физическом, так и в психическом планах.

Специалист в области здравоохранения Мередит Темпл-Смит, подчеркнула, что просмотр данных фильмов может привести к недовольству своим телом и развитию ряда комплексов. По словам медика, фильмы для взрослых представляют опасность как для тех, кто в них снимается, так и для любителей запрещённого контента. Эксперты резюмировали, что подобные киноленты могут вызвать у человека нереалистичные представления о сексе, передаёт сайт nation-news.ru.