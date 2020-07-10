В Челябинской области продлили карантин и смягчили ограничения

10.07.2020, 16:48, Новости дня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим карантина в регионе, истекающий 12 июля, еще на две недели. Однако на Южном Урале возобновляется работа торговых центров и ЗАГСов, сообщили в правительстве региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года», – передает Ura.ru сообщение пресс-службы правительства.

Уточняется, что стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка «позволяет снять ряд ограничений».

«Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры. Органам ЗАГС разрешено производить регистрацию браков с присутствием приглашенных в количестве не более десяти человек», – добавили в пресс-службе.

Тем временем мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о новом снятии ограничений. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Москве возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. Также с 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах.