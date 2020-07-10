 

В Челябинской области продлили карантин и смягчили ограничения

10.07.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГубернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим карантина в регионе, истекающий 12 июля, еще на две недели. Однако на Южном Урале возобновляется работа торговых центров и ЗАГСов, сообщили в правительстве региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года», – передает Ura.ru сообщение пресс-службы правительства.

Уточняется, что стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка «позволяет снять ряд ограничений».

«Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры. Органам ЗАГС разрешено производить регистрацию браков с присутствием приглашенных в количестве не более десяти человек», – добавили в пресс-службе.

Тем временем мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о новом снятии ограничений. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Москве возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. Также с 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / В США заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

05.06 / Путин пообещал помочь частным приютам для животных, пострадавшим от коронавируса

16.06 / Под Курганом двое пьяных водителей устроили ДТП с семью погибшими

22.05 / Появились подробности крушения Airbus A-320 в Пакистане

08.07 / НБУ резко поднял курс гривны

09.06 / Местом домашнего ареста Ефремова стало одно из самых необычных зданий Москвы

09.05 / Haaretz – дипломатической победе Москвы в Сирии мешают Иран и Асад

10.06 / Убийство девочки в Крыму: возбуждено еще одно уголовное дело

25.06 / Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore

04.06 / “Грядут эпические перемены в нашей стране”. Обама поддержал протестующих в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска