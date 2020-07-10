РПЦ отреагировала на изменение статуса собора Святой Софии

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10.07.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРусская православная церковь сожалеет, что ее обеспокоенность по перспективе смены статуса собора Святой Софии на мечеть не услышали турецкие власти, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл», – сказал ТАСС священнослужитель.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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