 

На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения – штаб ООС

10.07.2020, 16:42, Новости дня

На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения. Об этом 10 июля сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции сил ООС вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм.

Одна из мин боевиков попала в траншею, в результате чего осколками ранило двух украинских военных, которые несли службу на наблюдательном посту. Бойцам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Силы ООС открыли по российским оккупантам ответный огонь.

Сьогодні, 10 липня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 10. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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