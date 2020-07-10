Россия на измене

10.07.2020, 16:40, Разное

Как ФСБ превратила статьи о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны в универсальное оружие против любого человека. Исследование Ирины Тумаковой.

За 20 лет в стране осуждены за госизмену и шпионаж около 100 человек. Еще 278 приговорены за разглашение гостайны. Впервые за последние 23 года за госизмену преследуют журналиста..

Статья об измене Родине в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года имела печально известный номер 58-1. Измена Родине каралась расстрелом или десятью годами лагерей с конфискацией имущества, для военных альтернативы расстрелу не было. Всего 58-я содержала 14 частей: о шпионаже, захвате власти, контактах с иностранцами, контрреволюционной пропаганде, саботаже, терактах, «помощи международной буржуазии», недонесении о преступлении, об активной борьбе против рабочего класса, оподрыве промышленности, разрушении коммуникаций, о склонении иностранного государства к вторжению в СССР.

В 1961 году 58-я статья утратила силу, вместо нее появилась 64-я с прежней санкцией и новой формулировкой.

ПО ПОНЯТИЯМИзмена Родине (1961 г.) —

это «деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти.

Ловили изменников и доказывали их вину органы, которые с 1920 по 1953 год меняли названия четыре раза: ВЧК, ГПУ, НКВД, НКГБ. Дольше всех, с 1954-го по 1991-й, этим занимался КГБ.

«Из числа советских граждан» Натан Щаранский

В апреле 1978 года КГБ информировал ЦК КПСС о «предстоящих судебных процессах» над изменниками. За год и три месяца за измену Родине к уголовной ответственности были привлечены восемь человек. Один из них, Натан Щаранский (будущий министр в правительстве Израиля), был приговорен к 14 годам лагерей за то, что передавал за границу списки советских «отказников» с указанием места работы.

Ленинградский радиоинженер Леонид Лубман тоже пытался переправить за границу записи — и был обвинен в передаче секретных сведений американской разведке. Сотрудник ГРУ Анатолий Филатов и физик Александр Нилов действительно были завербованы в Алжире, оба согласились работать на ЦРУ. Но изменниками в этой записке названы и известные диссиденты Юрий Орлов, Мирослав Маринович, Николай Матусевич, Александр Гинзбург, Балис Гаяускас.

Чтобы была понятна советская статистика: в отчете за 1981 год КГБ сообщает о разоблачении двух американских агентов, двух западногерманских «из числа советских граждан», шести китайских. В 1982-м за измену Родине были привлечены к ответственности 20 человек, из них семеро — собственно за шпионаж, остальные пытались бежать из СССР.

64-я статья действовала и в первые годы существования современной России. В 1993-м был снова реорганизован КГБ. Ловить изменников и шпионов должна была специально созданная для этого Федеральная служба контрразведки (ФСК). Но было не очень понятно, по какому закону судить ее «клиентов». Бегство из СССР уже не годилось.

В 1994 году сотрудники ФСК задержали директора по внешнеэкономическим связям АО «Специальное машиностроение и металлургия» Вадима Синцова. После ареста он каким-то образом дал интервью телевидению и признался, что действительно год назад, во время командировки в Лондон, был завербован британской разведкой.

Тогда же, в 1994-м, ФСК задержала сотрудника 14-го НИИ ВМФ Моисея Финкеля.

Тот сам пришел в американское посольство и предложил секретные сведения в обмен на 15 тысяч долларов и возможность эмигрировать для семьи. Заплатили ему только тысячу, а потом его нашла контрразведка.

В 1997 году вступил в силу новый Уголовный кодекс РФ, и вместо «измены Родине» в нем появилось понятие «государственная измена».

ПО ПОНЯТИЯМГосударственная измена, ст. 275, (1997 г.) —

шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова здесь — «враждебная деятельность» и «ущерб внешней безопасности», без этого измены нет.

По новой статье в 1997 году осудили Синцова и Финкеля, первый был приговорен к 10 годам строгого режима, второй — к 12. Оба, повторим, связей с иностранными разведками не отрицали.

А в РФ уже началась новая страница в истории борьбы с изменниками. Началась она с первого и до недавнего времени последнего дела, в котором измену вменяли журналисту.

«Теперь ты сядешь, потому что суд теперь наш»

В 1997 году сотрудники ФСБ (ФСК просуществовала до 1995-го) задержали военного журналиста, капитана 2-го ранга Григория Пасько. Он собирал данные об утилизации радиоактивных отходов на Тихоокеанском флоте.

Григорий Пасько

— В начале 90-х в РФ был всплеск законотворчества и появились новые законы — о защите окружающей среды, о печати, о гостайне, — рассказывает Григорий Пасько. — В статье 7 закона о гостайне содержался перечень того, что не может быть засекречено ни при каких условиях. В этот список входили данные об эпидемиологической, санитарной, радиационной безопасности населения. И я начал заниматься темой, на которую до меня никто не писал. Но выяснилось, что прогрессивные законы не означают, что вперед продвинулись и старые советские институты. Один из них — КГБ, хоть он уже и назывался по-новому — ФСБ.

Пасько обвинили в шпионаже в пользу Японии: якобы он собирался передать сведения, содержащие гостайну, японской прессе. В ходе процесса выяснилось, что с 1995 года за ним вели слежку, а его разговоры прослушивались без всякой санкции. В деле были обнаружены поддельные протоколы и подписи понятых. В адрес Тихоокеанского УФСБ суд вынес по этому поводу определение.

Обвинение в госизмене с Пасько было снято, в 1999 году суд признал его виновным только в превышении должностных полномочий, приговорил к трем годам колонии и сразу выпустил на свободу по амнистии.

Прокуратура обжаловала приговор Пасько, и по новой его дело слушали в 2001 году. Он вспоминает, как в суде к нему подошел сотрудник ФСБ и сказал: «Теперь ты сядешь, потому что суд теперь наш».

В прениях адвокат Григория Пасько настаивал на том, что все сведения, которые обвиняемый якобы хотел передать японцам, давно опубликованы. Но Пасько был признан виновным в госизмене, суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

Востоковед, сотрудник департамента Азии МИД РФ Валентин Моисеев в 1998 году выступил с докладом «Политика РФ на Корейском полуострове» на российско-корейском симпозиуме в Институте экономики РАН. Распечатанные тезисы к докладу он передал корейскому коллеге. К этому времени тезисы уже были опубликованы в институтском сборнике. Моисеева задержали по обвинению в шпионаже в пользу Южной Кореи. Московский городской суд приговорил его к 12 годам колонии, но Верховный суд отменил приговор на том основании, что его «нельзя признать законным и обоснованным». В 2001 году Мосгорсуд пересмотрел дело, Моисеев все равно был признан виновным, но срок ему назначили намного ниже низшего — 4,5 года.

Схема, по которой Григорий Пасько стал японским шпионом, а Валентин Моисеев — южнокорейским, в ФСБ приживется:

людей начнут обвинять в измене за разглашение сведений, взятых из открытых источников.

Другое дело, что в разное время суды будут относиться к этому по-разному.

Эколога, капитана 1-го ранга Александра Никитина, обвиненного в госизмене в 1995 году за подготовку доклада «Северный флот — потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона», в 2000-м суд полностью оправдал. Как и сотрудника Тихоокеанского океанологического института Владимира Сойфера, у которого секретные документы чекисты как-то нашли в квартире. Это будут последние оправдательные приговоры по делам о госизмене в современной России.

В октябре 2001-го в Саратове были приговорены к трем годам колонии Владимир Ветров и Борис Гольдштейн. Их фирма продавала китайцам СВЧ-излучатели, и одна деталь в приборах была изготовлена секретным НПО «Алмаз».

В августе 2003-го сотрудник Тихоокеанского океанологического института Владимир Щуров получил двухлетний срок за то, что отправил в Китай аппаратуру, предусмотренную контрактом на совместные исследования.

Игорь Сутягин в суде. Фото: РИА Новости

В апреле 2004-го Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина. Его обвиняли в передаче британской фирме, связанной с американской разведкой, сведений о российских вооружениях. Сутягин факта передачи информации не отрицал, но утверждал, что брал ее в открытых источниках.

А с красноярским физиком Валентином Даниловым ФСБ справилась не сразу. Судили его в 2003 году, в РФ уже действовал суд присяжных. И коллегия вынесла оправдательный вердикт. С трудом прокуратуре удастся пересмотреть приговор, и в ноябре 2004-го Данилов получит 13 лет строгого режима.

Физик Валентин Данилов на перроне вокзала в Новосибирске. 2013 год. Фото: РИА Новости

Уже тогда станет понятно, что может мешать ФСБ добиться правильных приговоров: присяжные.

Чекисты начали лоббировать поправки в закон. И в 2008 году статьи о госизмене и терроризме были выведены из-под юрисдикции суда присяжных. С 2010-го присяжные не могут рассматривать любые дела, где есть упоминание о гостайне.

В 2010 году ФСБ начала расследование дела в отношении профессоров петербургского Военмеха Евгения Афанасьева и Святослава Бобышева. Когда ученые летели с лекциями в Китай, их багаж негласно осмотрели чекисты, скопировав информацию с ноутбуков, и обнаружили там данные о телеметрии ракеты «Булава». Специалисты повторяли, что телеметрия как таковая ценности не имеет. К тому же сведения, которые возили в Китай профессора, на момент поездок засекречены не были.

Ученые получили свои 12 и 12,5 года колонии.

Профессора петербургского Военмеха Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев. Фото из архива

Но инициаторы уголовного дела просекли еще один недостаток в законодательстве. И в 2012 году статья о госизмене была изменена:

с тех пор потенциальный изменник необязательно должен знать, что имеет дело с гостайной. Ему об этом своевременно сообщат сотрудники ФСБ.