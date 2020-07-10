 

Дональд Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты на следующих выборах в США

10.07.2020, 16:30, Разное

5 июля музыкант, дизайнер или просто мессия, как он сам себя скромно называет, сообщил в Twitter, что планирует баллотироваться в президенты США и принимать участие в выборах главы государства, которые пройдут в Америке в этом ноябре. Вскоре в журнале Forbes появилось большое интервью с Канье Уэстом, в котором тот изложил свои политические намерения. Кроме того, в разговоре была затронута тема отношений Канье с нынешним главой государства Дональдом Трампом. Оказывается, когда-то ярый сторонник президента, он уже давно отрекся от веры в него:

Прямо сейчас я снимаю свою красную кепку… Он – единственный президент, который позволял Богу также участвовать в политическом диалоге… Но все, что происходит в стране, похоже на какой-то хаос. И мне не нравится, что он спрятался в бункере.

Канье УэстРеакция Дональда Трампа не заставила себя ждать. Правда, судя по данной оценке, президент упустил из виду слова Канье о том, что они больше не друзья. 

Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу. В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну,

– сказал Трамп в эфире Fox News.

Подробнее о предвыборных обещаниях Уэста можно прочесть здесь, но если коротко, то Канье сравнивает Америку будущего с Вакандой, выступает против смертной казни, абортов и вакцины от коронавируса, называя ее “меткой зверя”.

Канье Уэст на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме



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