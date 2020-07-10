Найден омолаживающий мозг «белок спортсмена»

10.07.2020, 16:30, Новости дня

Американские молекулярные биологи выяснили, что печень физически активных людей и мышей вырабатывает большие количества белка Gpld1, который омолаживает мозг и улучшает его когнитивные функции, пишет журнал Science.

«Честно говоря, я не ожидал, что мы откроем молекулу, с которой связаны почти все позитивные аспекты влияния зарядки на мозг. Мы думали, что физические нагрузки вызывают множество небольших изменений в его работе, которые в сумме приносят большой плюс. По этой причине я был абсолютно поражен первыми результатами наших опытов», – передает ТАСС слова Сола Вилледа, доцента университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Вилледа и его коллеги открыли «белок спортсмена», который улучшает работу клеток мозга, наблюдая за тем, как меняется работа различных генов и белков в мозге мышей, которые каждый день проводили по несколько десятков минут на беговой дорожке.

Уточняется, что инъекции такого белка оказали благотворный эффект. Опыты показали, что почти все благотворные эффекты от переливания «молодой» крови, связанные с улучшением работы мозга, были порождены молекулами белка Gpld1.

Повышение его концентрации в организме приводит к тому, что в гиппокампе, центре памяти, начинают формироваться новые нервные клетки, а внутри уже существующих нейронов включаются цепочки генов, отвечающие за уничтожение белкового «мусора» и омоложение клеток. Это улучшило работу всего мозга в целом и повысило когнитивные способности пожилых грызунов.

Ученые предполагают, что его молекулы проникают в другие органы и заставляют их вырабатывать целый набор сигнальных веществ, которые способны пересекать барьер между мозгом и кровеносной системой и заставлять его обновлять себя. Последующие опыты, как надеются Вилледа и его коллеги, помогут понять, как именно это происходит.

Ранее ученые-кардиологи из калифорнийского университета обнаружили ключевой белок, который помогает сердцу регулировать поток кислорода и кровоток, восстанавливая повреждения.