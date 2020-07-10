 

Крым отказался от воды с Украины

10.07.2020, 16:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКрыму не нужна вода с Украины, Киеву необходимо перестать заниматься «баламутством» по этой теме, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Киевским властям пора перестать заниматься баламутством, делая вздорные сообщения. Они сами баламутят вопрос поставок воды и ждут нашей реакции», – сообщил РИА «Новости» Фикс.

Он отметил, что вопрос о поставках воды на полуостров с Украины не стоит и не обсуждается.

«Не нужна нам вода от Украины. Не нужна», – заключил парламентарий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. По его словам, в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.



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