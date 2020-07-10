 

Топ-менеджер немецкой компании пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

10.07.2020, 16:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший топ-менеджер немецкой финтех-компании Wirecard Ян Марсалек, покинувший стартап после мошеннического скандала, пытался в 2018 году заинтересовать трейдеров из Лондона секретными документами о применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

Издание Financial Times изучило документы и поговорили с двумя трейдерами, которые были на собраниях, где Марсалек рассказывал о документах, передает Forbes.

В частности, в документах описывается формула вещества, которое использовалось для отравления экс-сотрудника ГРУ и бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также в секретных документах есть подробности расследования, проведенного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) после отравления Скрипалей в Солсбери. 

По словам специалиста по химическому и биологическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, такие документы должны оставаться только в распоряжении членов ОЗХО и не попадать в открытый доступ.

По данным издания, в трех документах с пометкой «ОЗХО с высокой степенью защиты» рассказывается о работе специалистов ОЗХО в Великобритании в апреле и в июле 2018 года. В них указано, как образцы «Новичка» были взяты у жертв отравления и отправлены в секретные лаборатории организации для испытаний. 

Кроме того, в документах присутствует подробный отчет о российской версии событий, согласно которой вещество было разработано в британском исследовательском центре Портон-Даун.

Отмечается, что Марсалек ушел из Wirecard вслед за экс-главой компании Маркусом Брауном после того, как аудитору не удалось подтвердить наличие на счетах Wirecard остатков в размере 1,9 млрд евро. 

По данные прокуратуры Мюнхена, Браун завышал продажи с помощью поддельных транзакций, чтобы повысить инвестиционную привлекательность компании. 

Тем временем, как информирует «Интерфакс» со ссылкой Dow Jones, прокуроры проверяют топ-менеджеров компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств. По меньшей мере два расследования касаются деятельности компании в США. 

По информации прокуратуры, в 2015 году прокуроры Германии провели обыск в офисах Wirecard по запросу властей США, которые проводили расследование, касающееся отмывания денег.

Также в 2010 году расследование ФБР в отношении гражданина Германии, живущего во Флориде, установило что он предположительно управлял нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств для выплаты незаконной прибыли от ставок в онлайн-казино. Согласно документам банковский бизнес Wirecard был связан с переводом части этих денег.

Напомним, ранее посольство РФ в Великобритании заявило, что спустя два года после инцидента в Солсбери, где в марте 2018 года отравили Скрипалей, общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему.

В декабре на тот момент посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы и якобы находятся под защитой британского правительства. Семья Скрипаля смирилась с тем, что больше его не увидит.



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