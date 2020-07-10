 

Собянин: Уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать ограничения

10.07.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Москве уровень коллективного иммунитета жителей позволяет выходить из ограничений по коронавирусу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что все-таки мы уже пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Все-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений», – сказал градоначальник в эфире «России 24», передает ТАСС.

По его словам, столица «уверенно двигается» к выходу из пандемии, при этом сохраняются «определенные угрозы», цитирует РИА «Новости».

Заместитель Собянина Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу есть у 21,7% москвичей. «Наблюдается четкая тенденция – число горожан с формирующимся иммунитетом растет», – сказала заммэра.

В четверг Собянин заявлял, что Москве удалось преодолеть основные проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, и есть все шансы на восстановление экономики города.

Ранее Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в столице возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. Также с 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах.



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