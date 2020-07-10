Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

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10.07.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАпелляционную жалобу на арест подозреваемого в госизмене советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова планируется рассмотреть на следующей неделе, сообщил его адвокат Олег Елисеев.

«Мосгорсуд назначил на 10.50 16 июля рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заключении Сафронова под стражу», – сказал ТАСС адвокат.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Советника главы Роскосмоса подозреваеют в работе на чешские спецслужбы. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины бывший журналист не признал. Заключения о секретности переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны.



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