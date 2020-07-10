 

В Самарской области в рамках нацпроекта медучреждения получат новое оборудование

10.07.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Самарской области запланировали оснастить новым оборудованием медицинские учреждения в рамках национального проекта «Здравоохранения», планируется переоснастить 39 учреждений, сообщило региональное правительство.

«В рамках нацпроекта в этом году в Самарской области 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь получат 88 единиц медицинского оборудования», – цитирует ТАСС сообщение областного правительства.

Уточняется, что будет поставлено, в том числе и так называемое, тяжелое медоборудование: два компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ.

Так, в Сызранскую городскую больницу №2 уже поступило и введено в эксплуатацию девять единиц медицинского оборудования. Больница обслуживает население не только Сызрани, но и Сызранского, Шигонского районов, а также Октябрьска.

«Мы получили эндоскопическую систему 2020 года выпуска и уже активно ее используем. Проводить диагностику желудочно-кишечного тракта стало гораздо удобнее, есть возможность увеличения изображения, четко все видно, кроме того, есть возможность записать на флэш-карту какие-то обследуемые участки, чтобы потом обсудить с коллегами спорные вопросы, собрать консилиум», – сказал врач-эндоскопист больницы Павел Литвин.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.



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