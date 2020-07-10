 

Диетологи рассказали о пользе арбузной кожуры

10.07.2020, 15:53, Разное

Американские диетологи рассказали о пользе такой летней ягоды, как арбуз, который способен не только утолить сильную жажду, но и улучшает здоровье. Бренна Уоллес отметила, что витаминами насыщен не только сочный центр, но и арбузная кожура.
Ведущий американский диетолог сообщила, что арбузные корки употребляли в пищу ещё древние египтяне, насыщая ими кашу и салаты. По словам эксперта, современные люди тоже могут добавить в свой рацион кожуру сочной ягоды: белые и зелёные части арбуза славятся магнием, калием и клетчаткой.

Арбузные корки не только хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт, но и снижают уровень сахара и холестерина в крови. Также кожура содержит полезные аминокислоты, которые нормализуют давление у гипертоников и улучшают приток крови к сердцу и мышцам.

Специалисты рекомендуют употреблять арбузные корки, как в традиционном сыром виде, так и заготавливать на зиму с помощью маринада. Из нарезанной кожуры можно делать освежающие напитки, добавлять её в салаты или жарить с кабачками, передаёт издание «Слово и дело».



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