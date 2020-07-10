 

Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова закрыли

10.07.2020, 15:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКоронавирус вновь повлиял на работу Храм Воскресения (Гроба Господня) в Иерусалиме. Церковь, построенную на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, закрыли для посетителей.

По информации телеканала «Аль-Арабия», повторное закрытие вызвано опасениями в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС. 

Храм Гроба Господня в Старом городе Иерусалима был открыт для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В первое время в храм разрешали пускать не больше 50 человек единовременно по соображениям безопасности. 

В начала июля в Израиле наблюдается увеличение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы. 



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