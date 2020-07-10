Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

10.07.2020, 15:48, Новости дня

Государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.

Сообщение об этом передает ТАСС.

Ранее в Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.