Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
10.07.2020, 15:48, Новости дня
Государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.
Сообщение об этом передает ТАСС.
Ранее в Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.
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