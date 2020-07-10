Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей
10.07.2020, 15:48, Новости дня
Экс-управляющий реготделения Фонда социального страхования Ингушетии и депутат народного собрания республики Якуб Белхороев задержан по подозрению в хищении 17 млн рублей, сообщил Следственный комитет России.
«По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В скором времени с Белхороевым будут проведены следственные действия, планируется предъявить обвинение о присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.
Также следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
В 2015 году чиновника в Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном получении пенсии по подложным документам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.
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