Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей

10.07.2020, 15:48, Новости дня

Экс-управляющий реготделения Фонда социального страхования Ингушетии и депутат народного собрания республики Якуб Белхороев задержан по подозрению в хищении 17 млн рублей, сообщил Следственный комитет России.

«По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В скором времени с Белхороевым будут проведены следственные действия, планируется предъявить обвинение о присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Также следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В 2015 году чиновника в Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном получении пенсии по подложным документам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.