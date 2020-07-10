 

В пресс-службе правительства Меркель обнаружили египетского шпиона

10.07.2020, 15:37, Новости дня

В 2019 году спецслужбы Германии задержали сотрудника управления прессы и информации федерального правительства по подозрению в сотрудничестве с разведслужбами Египта. Об этом говорится в отчете Федеральной службы защиты конституции Германии, обнародованном 9 июля.

В докладе сказано, что правительственного работника задержала уголовная полиция по поручению генпрокурора. По данным правоохранителей, подозреваемый сотрудничал с египетской разведкой в течение многих лет.

Других деталей в отчете не приводится.

Телеканалу ARD в правительстве заявили, что задержанный не имел доступа к чувствительным данным. От дальнейших комментариев в правительстве и правоохранительных органах Германии отказались, сославшись на то, что расследование не окончено.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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