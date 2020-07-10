 

Анохина объявила о расставании с Майами

10.07.2020, 15:37, Разное

О романе звезд стало известно в начале июня этого года. В эфире шоу “Супер-Айза” певица призналась, что чувствует себя счастливой с новым возлюбленным. Она даже познакомила Олега со своими сыновьями Элвисом и Сами.

Однако чувства Айзы и Олега быстро угасли. Накануне в своем инстаграм-аккаунте Анохина сообщила о расставании с ухажером. Знаменитость заявила, что не подходит Майами. Подробности она не раскрыла.

Один из поклонников спросил у певицы, как она переживает разрыв отношений. Анохина рассказала, что ей грустно. Она скучает по Майами и все еще любит его. Артистка благодарна судьбе за то, что встретила Олега.

Ранее пользователи назвали роман звезд пиар-ходом. По их словам, артисты встречались только ради шоу. “Все же понимают, что у вас нет отношений. У тебя глаза пустые. А это просто мальчик”, – поделился мыслями один из подписчиков.

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Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam) 22 Июн 2020 в 8:37 PDT

Напомним, что с 2008 года по 2014 год Айза Анохина была замужем за рэп-исполнителем Алексеем Долматовым. В 2015-м она узаконила отношения с бизнесменом Дмитрием Анохиным. После пяти лет совместной жизни звезда подала на развод.



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