ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
10.07.2020, 15:30, Новости дня
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
«Святая София, как часть «Исторических районов Стамбула», входит в список всемирного наследия в качестве музея. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась», – передает РИА «Новости» заявлениеорганизации.
ЮНЕСКО направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности в связи с изменением статуса собора. Организация призывает Турцию к диалогу до принятия какого-либо решения.
Организация отмечает, что для любых изменений в подобных объектах государству необходимо сначала отправить уведомление ЮНЕСКО и, в случае необходимости, запросить проверку у Комитета всемирного наследия.
Напомним, во вторник в Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле.
В понедельник Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.
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