ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

10.07.2020, 15:30, Новости дня

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.

«Святая София, как часть «Исторических районов Стамбула», входит в список всемирного наследия в качестве музея. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась», – передает РИА «Новости» заявлениеорганизации.

ЮНЕСКО направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности в связи с изменением статуса собора. Организация призывает Турцию к диалогу до принятия какого-либо решения.

Организация отмечает, что для любых изменений в подобных объектах государству необходимо сначала отправить уведомление ЮНЕСКО и, в случае необходимости, запросить проверку у Комитета всемирного наследия.

Напомним, во вторник в Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле.

В понедельник Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.