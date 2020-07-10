В РФ оценили готовность здравоохранения ко второй волне коронавируса

10.07.2020, 15:30, Новости дня

Система российского здравоохранения готова к возможной второй волне коронавируса, однако россиянам важно относиться к своему здоровью с повышенным вниманием, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции российская система здравоохранения показала свою эффективность. Опыт, накопленный за этот год, без сомнения, повысил готовность российского здравоохранения к возможной второй волне коронавируса и к другим будущим эпидемиологическим угрозам», – рассказал Морозов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

По его словам, к эпидемии РФ подошла с серьезным структурным дефицитом медицинских кадров, однако за первый год реализации национального проекта «Здравоохранение» удалось добиться позитивных сдвигов: по итогам 2019 года число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, составило свыше 565,1 тыс. человек при плановой цифре 557 тыс. человек, число медицинских работников среднего звена составило 1 млн 314,26 тыс. человек при плане в 1 млн 276 тыс. человек.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что российская система здравоохранения полностью готова ко второй волне распространения коронавируса.