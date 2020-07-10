Производитель предупредил об опасности лекарства от коронавируса для беременных

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10.07.2020, 15:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрепарат от коронавируса «Авифавир» категорически нельзя применять беременным, сообщили в пресс-службе компании ГК «ХимРар».

В ГК «ХимРар» сообщили, что «препарат обладает тератогенным действием (способностью вызывать нарушения внутриутробного развития плода, приводящие к аномалиям развития) и применять его у беременных или при планировании семьи категорически нельзя», передает портал радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что «об этом в обязательном порядке уведомляют пациентов, а также рекомендуют использовать надежные методы контрацепции в течение трех месяцев после приема препарата».

В свою очередь профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что лекарство действует «как известный препарат талидомид, который в начале 60-х применялся как снотворное, но привел к рождению большого числа детей с уродствами».

Ранее сообщалось, что прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.

При этом председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко заявил, что «результаты одного из клинических исследований препарата «Фавипиравир», которое проводилось на 89 пациентах в Японии, носят предварительный характер».

«Мы обнаружили, что «Авифавир» эффективен для лечения пациентов в легкой и средней стадии болезни, и важно его применять сразу в первые дни болезни. На тяжелых стадиях болезни эффект менее выражен», – добавил он

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».



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