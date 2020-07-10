 

Яглыч удивил сходством с дочерью: Как две капли

10.07.2020, 15:23, Разное

Артист разместил в соцсети кадр, на котором позирует со своей старшей дочкой Евой. На снимке звезда держит на руках девочку, одетую в зимний комбинезон розового цвета.

Фолловеры сошлись во мнении, что ребенок растет копией своего знаменитого отца. “Как две капли”, “Одно лицо! Это надо так! Вот это генетика”, “Папина дочка”, – прокомментировали фото поклонники Владимира Яглыча.

Отметим, кадр появился в Сети по случаю дня рождения дочки актера. Семья отметила ее двухлетие. Актер поздравил свою супругу Антонину Паперную с этой датой, подарив красивый букет пионов. Девушка похвасталась подарком мужа в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от yaglych (@yaglych) 9 Июл 2020 в 2:07 PDT

Родители подарили Еве веселый праздник на свежем воздухе. Они позвали на вечеринку гостей и аниматоров. Примечательно, что ранее Владимир Яглыч скрывал свою дочь от общественности.

Отметим, младшего ребенка артист пока не представил широкой публике. Владимир Яглыч стал отцом во второй раз в апреле этого года, но скрывает имя и пол малыша. Супруги не любят афишировать подробности личной жизни.



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