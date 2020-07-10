 

Как в 1998 году: в России предложили провести денежную реформу

10.07.2020, 15:23, Разное

По мнению эксперта, всю имеющуюся в обращении рублевую массу необходимо поделить на сто. Это позволит снизить курс рубля до 60-70 копеек за доллар. Сейчас за одного “американца” дают более 70 рублей.

Основным аргументом в пользу деноминации является то, что количество наличных на руках населения сильно выросло, расширяется серый сектор экономики, считает Разуваев. В России сейчас низкая инфляция – это благодатная почва для пересчета количества наличности, уверен эксперт.

“Бутылка воды – 50 копеек, давно это напрашивается”, – сказал он в эфире радио Sputnik.

Согласно подсчетам ЦБ, объем наличных денег в России достиг рекордных 11,6 триллиона рублей. Получается, что на каждого гражданина, включая детей, приходится около 80 тысяч рублей, уточнил Разуваев.

Обычно деноминация проводится после сильной инфляции. Это позволяет стабилизировать национальную валюту. Государство проводит обмен старых денег на новые, имеющие меньший номинал.

Последний раз к такой мере в России прибегали в 1998 году. В августе 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ о денежной реформе с 1 января следующего года.

В оборот были введены банкноты в 2, 10, 50, 100 и 500 рублей. Старые денежные знаки 1993 и 1995 годов обменивали на новые по курсу один к тысяче.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Личное: Им можно всё!

14.05 / Мнение: Влияние климата на историю, столетие жары и мегазасуха в США

07.07 / Ожирение, облысение, морщины — ученые показали, во что превратят человека 25 лет удалёнки

09.05 / Мнение: Памятник Сталину в Донецке

27.05 / Наука: ВИЧ подарит универсальный антидот против змеиного яда

23.06 / Ученые встревожены стремительным помутнением вод Байкала

02.06 / Климова назвала нынешнюю жену экс-супруга родственной душой

25.06 / Догнать и перегнать Alphabet

25.06 / Мнение: Эксклюзивный процесс

16.06 / Россиянин бросил банку тушенки и разбил лицо 14-летней девочке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска