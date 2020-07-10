Звезда “Американской семейки” Джесси Тайлер Фергюсон и его партнер Джастин Микита впервые стали родителями

10.07.2020, 15:20, Разное

Звезда сериала “Американская семейка” Джесси Тайлер Фергюсон и его супруг, юрист и продюсер Джастин Микита, впервые стали родителями. Эту новость People подтвердил представитель актера, озвучив пол и имя малыша – это мальчик, которого назвали Беккет Мерсер:

У Джесси и Джастина родился ребенок, их переполняют эмоции, что теперь их трое.

Джесси Тайлер Фергюсон и Джастин МикитаО том, что 44-летний Джесси и 34-летний Джастин впервые станут родителями, актер рассказал лично в эфире передачи “Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом”. А о том, что они очень хотят расширить семью, пара заявила сразу после свадьбы. Они связали себя узами брака в 2013 году – спустя два года после того, как впервые вышли вместе в свет в статусе пары.

Когда в прессе появилась фотография, где я держу Джастина за руку, отец спросил меня: “А у тебя есть подруга?” Я ответил что-то из серии: “Пап, мы же с тобой обсуждали эту тему”. Он просто забыл, правда. Я рад, что в моей биографии нет всех тех ужасных историй, когда подростки сталкиваются с непониманием со стороны родителей. Пусть мои папа и мама не сразу осознали, что я действительно гей, но они всегда поддерживали меня во всем, – рассказал актер в интервью.

Свадебная церемония пары прошла на Манхэттене в присутствии более двухсот гостей, включая подругу Джесси, Софию Вергару, а также ведущего церемонии Тони Кушнера. Фергюсон объяснил, почему торжество было решено провести именно в Нью-Йорке – этот штат поддерживает права представителей ЛГБТ-сообщества, и брак, заключенный здесь, считается законным.

Джесси Тайлер Фергюсон и Джастин Микита Джесси Тайлер Фергюсон и Джастин Микита